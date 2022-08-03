Новосибирск, , 07:15 — REGNUM В Новосибирской области организован мониторинг цен на школьные товары. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

Школьный базар © ИА REGNUM

«В связи с приближением начала нового учебного года министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области организовано проведение мониторинга цен на школьные принадлежности и соответствующих товарных запасов с привлечением специалистов управления федеральной антимонопольной службы по региону», — уточнил заместитель министра Максим Останин.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа на площади Карла Маркса в Новосибирске заработала первая школьная ярмарка. Вторая площадка начнёт работу 15 августа у торгового центра «Континент» на улице Троллейной.