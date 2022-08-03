Москва, , 07:13 — REGNUM Информационные технологии применяют для атак на российскую инфраструктуру США и их союзники, создав для этих целей «IT-армию Украины». Об этом 2 августа заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости.

Кибератака Иван Шилов © ИА REGNUM

Дипломат, рассказывая о третьей сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), отметил, что российская делегация напомнила о применении США и их союзниками ИКТ в наступательных целях. При этом российская сторона привела факты использования ИКТ для кибератак. Сыромолотов уточнил, что Вашингтон признался в создании «IT-армии Украины», чьей задачей было совершение кибератак на российскую инфраструктуру.

Напомним, в июне текущего года глава Департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских рассказал о кибератаках со стороны хакерских группировок из США, Грузии, Польши и с Украины. По данным российских специалистов, для противозаконных операций были задействованы 22 группировки киберпреступников, из них самые активные — IT-army Украины, GhostClan (США), GNG (Грузия), Squad303 (Польша).

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