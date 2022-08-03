Благовещенск, , 07:19 — REGNUM Непогодой частично разрушена кровля образовательного учреждения в посёлке Иса Селемджинского района Амурской области. Прокуратура проводит проверку по факту ЧП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе надзорного ведомства.

Ураганом снесло крышу со школы Цитата из видео

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В школе учится 51 ребёнок. В классах разрушений нет, никто не пострадал. Прокуратура намерена проконтролировать работы по ремонту крыши и координировать работу оперативных служб, которые устраняют последствия ЧП.

Ущерб от повреждения кровли пока не оценили.

Как сообщало ИА REGNUM, гроза, прошедшая в посёлке Архара Амурской области 2 августа, стала причиной отключения электроснабжения и повреждения крыш трёх многоквартирных домов.