Пекин, , 07:11 — REGNUM Столичный музей Пекина начал собирать экспонаты культурных реликвий по всему миру для популяризации традиционной китайской культуры, сообщает агентство Синьхуа.

Пекин

Экспонаты могут включать реликвии Большого канала, обширного водного пути, соединяющего северную и южную части Китая с историей около 2500 лет, а также реликвии, связанные со столицей и ее городским развитием, сказал глава отдела коллекций Столичного музея Фэн Хао.

Фэн добавил, что форма экспонатов будет самой разнообразной, включая, но не ограничиваясь, культурные реликвии, вещественные свидетельства, образцы, публикации и копии. Экспонаты также будут содержать фотографии, видео, записи, 3D-сканы и другие аудиовизуальные файлы.

Заместитель куратора Столичного музея Ци Миюнь сказал, что музей строит свой филиал в центральном районе Пекина Тунчжоу. Ожидается, что проект будет завершен к концу 2022 года, а выставки откроются для публики в 2023 году.