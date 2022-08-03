Столичный музей Пекина начал сбор экспонатов по всему миру
Пекин, 3 августа, 2022, 07:11 — ИА Регнум. Столичный музей Пекина начал собирать экспонаты культурных реликвий по всему миру для популяризации традиционной китайской культуры, сообщает агентство Синьхуа.
Экспонаты могут включать реликвии Большого канала, обширного водного пути, соединяющего северную и южную части Китая с историей около 2500 лет, а также реликвии, связанные со столицей и ее городским развитием, сказал глава отдела коллекций Столичного музея Фэн Хао.
Фэн добавил, что форма экспонатов будет самой разнообразной, включая, но не ограничиваясь, культурные реликвии, вещественные свидетельства, образцы, публикации и копии. Экспонаты также будут содержать фотографии, видео, записи, 3D-сканы и другие аудиовизуальные файлы.
Заместитель куратора Столичного музея Ци Миюнь сказал, что музей строит свой филиал в центральном районе Пекина Тунчжоу. Ожидается, что проект будет завершен к концу 2022 года, а выставки откроются для публики в 2023 году.