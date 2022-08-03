Чайковский, Пермский край, , 07:10 — REGNUM В городе Чайковском Пермского края пятилетняя девочка упала с четвёртого этажа. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

Установлено, что со своей матерью она находилась на балконе. Когда женщина перестала наблюдать за дочерью, сидевшей на подоконнике, она доползла до открытой створки и сорвалась. Теперь девочка проходит лечение в больнице.

По факту инцидента проводится процессуальная проверка. Как сообщало ИА REGNUM, весной и летом возрастают риски падения детей из окон. В ряде случаев дети погибли.