Пекин, 3 августа, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Китай создал разветвленную сеть «дорожных начальников» по всей стране, чтобы заботиться о дорогах в сельской местности, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Министерства транспорта КНР, к концу июня в стране насчитывалось 641 000 «дорожных начальников», людей в округах, поселках и деревнях, которые отвечают за содержание и управление местными сельскими дорогами.

Схема управления дорогами охватывала 95,2% органов власти на уровне уездов, которым поручено управлять сельскими дорогами. Китай также ввел аналогичные программы, такие как «речные начальники», чтобы ускорить реализацию политики.

Развитие сельской инфраструктуры, особенно строительство дорог, сыграло важную роль в оживлении сельских районов. Свежие данные показали, что пробег сельских дорог увеличился более чем на 900 000 км с 2011 по 2021 год и достиг 4,466 млн км к концу 2021 года.