Тункинский район, Бурятия, 3 августа, 2022, 07:08 — ИА Регнум. В Тункинском районе Бурятии правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

Полиция Бурятии ДТП в Бурятии

По предварительным данным, рано утром 3 августа в местности Харагун водитель автомобиля Toyota Camry съехал с дороги, после чего врезался в дерево.

«В результате ДТП погибли два человека. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии», — отметили в ведомстве.