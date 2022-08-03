Пекин, , 07:04 — REGNUM Услуги передачи коротких сообщений, предоставляемые китайской навигационной спутниковой системой BeiDou-3 (BDS-3), перешли от промышленного применения к общественному применению, сообщает агентство Синьхуа.

Спутниковая навигация BeiDou Storm.mg

На конференции, прошедшей 30 июля в Китае, был представлен ряд достижений, связанных с услугами передачи коротких сообщений BDS-3, включая новые функции мобильных телефонов и решения в области спутниковой связи с Землей.

Услуги передачи коротких сообщений являются уникальными для BDS и отличаются от других глобальных навигационных спутниковых систем. Услуги охватывают Китай и соседние с ним страны и регионы с низкими затратами, широким охватом и высокой надежностью.

Службы коротких сообщений могут эффективно дополнять наземную сеть мобильной связи и удовлетворять спрос на экстренную связь и поисково-спасательные работы в районах, не охваченных наземной сетью.

Эти услуги могут активно применяться для обеспечения средств к существованию людей и оказания помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий и смягчении их последствий, спасательных работах на местах, морском рыболовстве, транспорте и пограничном патрулировании, сказал заместитель генерального директора China North Industries Group Corporation Limited Янь Чжэ.