Екатеринбург, , 07:01 — REGNUM В Екатеринбурге учредителя и гендиректора предприятия, изготавливавшего лифты, отдали под суд. Ему вменяют мошенничество в крупном и особо крупном размере, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд Scarincilawyer.com

По информации следователей, этот гражданин создал данное ООО и демонстрировал контрагентам готовность поставлять продукцию и производить её в организациях, входящих в определённую группу компаний. Но получив плату по контрактам, обязательств не исполнял. Похищенные же средства переводились на счета аффилированных организаций.

Общий размер ущерба от его деятельности превысил 26,3 млн рублей. Уголовное дело уже направлено в Верх-Исетский райсуд.