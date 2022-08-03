Пекин, 3 августа, 2022, 07:00 — ИА Регнум. В первой половине 2022 года по всему Китаю было введено в эксплуатацию в общей сложности 2043,5 км новых железнодорожных линий, сообщает агентство Синьхуа.

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Это число включает в себя около 995,9 км новых высокоскоростных путей, показали данные China State Railway Group Co., Ltd. Только в июне было введено в эксплуатацию около 1462,2 км новых железнодорожных линий, что составляет более 70% от общего числа новых железных дорог, введенных в эксплуатацию за первые шесть месяцев года, сообщила компания.

По данным Министерства транспорта, в этом году Китай планирует запустить новые железнодорожные линии общей протяженностью 3300 км. К концу прошлого года эксплуатационная протяженность сети высокоскоростных железных дорог Китая превысила 40 000 километров.