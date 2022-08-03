Тбилиси, 3 августа, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Недавно вышедшие из правящей партии «Грузинская мечта» депутаты парламента создали новое общественное объединение под названием «Народная сила», сообщает 2 августа грузинский телеканал «Имеди».

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

По мнению организаторов объединения, для того чтобы избежать «фатальной войны», грузинское общество должно быть полностью информировано и мобилизовано. Поэтому главной целью «Народной силы» будет ознакомление общества с правдой для защиты национальных интересов Грузии.

Люди должны быть полностью информированы о событиях, которые разворачиваются за кулисами политики. В условиях недостатка информации общество может оставаться уязвимым перед опасностями, которые угрожают миру и независимости Грузии, считают основатели движения.

В заявлении о создании «Народной силы» говорится о стремлении «внешних сил» втянуть Грузию в войну. Деятельность основной оппозиционной партии «Единое национальное движение» названа криминальной и направленной на искусственную поляризацию грузинского общества.

«Как вы знаете, главной причиной нашего ухода из правящей партии стала угроза вовлечения Грузии в войну, которая была спровоцирована теми же внешними силами. Мы считаем, что угроза войны сейчас реальна и только надлежащая информированность общественности может гарантировать её предотвращение. Мы считаем, что только сила народа, обладающего правдой, может обеспечить защиту грузинского государства от жесткого давления, которое было выражено в последние месяцы резолюцией Европейского парламента, поддержанной 308 депутатами, отказом предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС и неприкрытой поддержкой радикальной оппозиции», — говорится в заявлении.

Напомним, что в конце июня депутаты парламента Грузии Созар Субари, Михаил Кавелашвили, Дмитрий Хундадзе вышли из «Грузинской мечты». А спустя месяц к ним присоединился депутат Гурам Мачарашвили.