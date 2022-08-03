Шимановский район, , 07:07 — REGNUM В Амурской области скорая помощь слишком долго ехала к пациенту, и он умер. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие неисполнения профессиональных обязанностей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе прокуратуры региона.

Не скорая медицинская помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

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Мужчина скончался, не дождавшись врачей, в Шимановском районе Приамурья. Ему было 80 лет. В прокуратуру обратилась супруга амурчанина.

«В ходе проверки по обращению установлено, что в скорой медицинской помощи не обеспечивался прием вызовов с последующей сортировкой обоснованности вызовов, приоритет оказания скорой помощи пациентам из групп риска», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в посёлке Волчанец в Приморье 27-летний человек умер, не дождавшись приезда скорой помощи. Врачей ждали 2,5 часа, а когда мужчина скончался, ритуальные службы приехали уже через 20 минут после звонка.