Екатеринбург, 3 августа, 2022, 06:54 — ИА Регнум. В Екатеринбурге бывшего охранника отдали под суд за порчу картины в «Ельцин-центре». Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

ИА REGNUM Суд

Речь идёт о картине «Три фигуры», принадлежащей Третьяковской галерее. Преступление было совершено 7 декабря. Сотрудник частной охранной организации нарисовал гелиевой ручкой на лицах фигур схематичное изображение «глаз».

Гражданину вменяют вандализм. Ущерб от его деятельности превысил 250 тыс. рублей. Уголовное дело направят для рассмотрения мировому судье.