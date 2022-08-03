Пекин, , 06:54 — REGNUM Непроизводственная деятельность Китая продолжила восстанавливаться в июле на фоне усилий правительства по стимулированию потребления, показали официальные данные, передает агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Индекс деловой активности (PMI) для непроизводственного сектора Китая в июле составил 53,8 пункта, что на 0,9 процентных пункта меньше, чем в июне, сообщило Национальное бюро статистики КНР.

Благодаря политике стимулирования экономического роста, сектор услуг продолжил восстанавливаться в июле, отметил старший статистик бюро Чжао Цинхэ. Субиндекс деловой активности в секторе составил 52,8 пункта, оставаясь в диапазоне расширения.

Уверенность непроизводственных компаний укрепилась, при этом субиндекс, отслеживающий ожидания операционной активности в этом секторе, составил 58,8 пункта, оставаясь на территории расширения второй месяц подряд.

Расширение строительного сектора ускорилось в июле, при этом субиндекс деловой активности в секторе составил 59,2 пункта, увеличившись на 2,6 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем.