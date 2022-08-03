Токио, 3 августа, 2022, 06:54 — ИА Регнум. В западной японской префектуре Фукуи из-за произошедшей ранее крупной утечки радиоактивной жидкости на неопределённый срок отложили перезапуск третьего реактора атомной электростанции «Михама». Об этом 3 августа сообщает оператор станции компания Kansai Electric Power.

Alpsdake АЭС «Михама»

Утечка порядка семи тонн воды с содержанием радиоактивных элементов была обнаружена на станции 1 августа. В настоящее время специалисты компании продолжают работать над выяснением причин аварии.

Ранее планировалось, что третий реактор станции мощностью 780 МВт, который ввели в эксплуатацию в 1976 году, будет перезапущен 10 августа, а его коммерческая эксплуатация начнётся в сентябре. Теперь компания объявила об отмене намеченного перезапуска. Какой-либо информации о новых сроках к настоящему моменту не поступало.

Третий реактор АЭС «Михама» был первым реактором из тех, что проработали более 40 лет. Его в июне 2021 года перезапустили в Японии после аварии на АЭС «Фукусима-1». В октябре его вновь остановили для завершения работ по модернизации инфраструктуры на соответствие новым требованиям по защите станции от террористических актов.

Как сообщало ИА REGNUM, в японской префектуре Фукуи на третьем реакторе АЭС «Михама» произошла утечка воды с радиоактивными элементами.