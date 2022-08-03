Куала-Лумпур, 3 августа, 2022, 06:52 — ИА Регнум. В Малайзии за сутки скончались восемь пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число жертв осложнений после COVID-19 на малайзийской территории выросло до 35 985 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили 4 204 носителя SARS-CoV-2, причем трое из них прибыли в королевство из-за рубежа. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 687 470 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Отмечается, что к настоящему времени выздоровели и выписались 4 607 207 заболевших. Сейчас в Малайзии числится 44 278 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 56 пациентов помещены в отделения реанимации, из них 36 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.