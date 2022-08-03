Пекин, 3 августа, 2022, 06:52 — ИА Регнум. Индекс деловой активности (PMI) для производственного сектора Китая составил 49 пунктов в июле, по сравнению с 50,2 пункта в июне, показали данные Национального бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Значения выше 50 пунктов указывают на расширение активности, в то время как значения ниже отражают ее сокращение. По словам старшего статистика бюро Чжао Цинхэ, негативные последствия, включая непиковый период традиционного производства, недостаточный рыночный спрос и снижение производительности энергоемких отраслей, сказались на отрасли.

Под давлением сложной внутренней и внешней среды субиндекс ожиданий производственной и операционной деятельности снизился на 3,2 процентных пункта по сравнению с прошлым месяцем до 52 пунктов, но остался в зоне расширения. Данные также показали, что индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая составил 53,8 пункта в июле, по сравнению с 54,7 пункта в июне.