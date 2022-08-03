Пекин, 3 августа 2022, 06:48 — REGNUM Центральный банк Китая выпустит набор памятных монет с изображением китайских 24 солнечных периодов, сообщает агентство Синьхуа.

Экспонат выставки «Восточный календарь»
Экспонат выставки «Восточный календарь»
Orientmuseum.ru

Народный банк Китая объявил, что набор из 28 монет, являющихся законным платежным средством, поступит в продажу 7 августа, причем четыре монеты будут сделаны из золота, а остальные 24 — из серебра.

На аверсе всех монет изображен своего рода астрономический инструмент, который использовался древними китайцами для измерения тени солнца, украшенный цветами персика, колосьями пшеницы, колосьями риса и цветами сливы. На оборотной стороне монет изображены различные животные.

24 солнечных периода воплощают древнюю китайскую мудрость наблюдения за природой, представляют собой живописный пейзаж со сменой весны, лета, осени и зимы и отражают взгляды китайского народа на жизнь и космологию.