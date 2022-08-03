Пекин, 3 августа, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Центральный банк Китая выпустит набор памятных монет с изображением китайских 24 солнечных периодов, сообщает агентство Синьхуа.

Orientmuseum.ru Экспонат выставки «Восточный календарь»

Народный банк Китая объявил, что набор из 28 монет, являющихся законным платежным средством, поступит в продажу 7 августа, причем четыре монеты будут сделаны из золота, а остальные 24 — из серебра.

На аверсе всех монет изображен своего рода астрономический инструмент, который использовался древними китайцами для измерения тени солнца, украшенный цветами персика, колосьями пшеницы, колосьями риса и цветами сливы. На оборотной стороне монет изображены различные животные.

24 солнечных периода воплощают древнюю китайскую мудрость наблюдения за природой, представляют собой живописный пейзаж со сменой весны, лета, осени и зимы и отражают взгляды китайского народа на жизнь и космологию.