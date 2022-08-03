Тайбэй, 3 августа 2022, 06:45 — REGNUM Спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси вручил почётный орден Благожелательных облаков глава администрации Тайваня Цай Инвэнь. Трансляцию встречи ведёт 3 августа офис главы администрации острова.

Орден Благожелательных облаков (Order of Propitious Clouds)
Орден Благожелательных облаков (Order of Propitious Clouds)
ru. wikipedia.org

Уточняется, что почётный «Орден Благожелательных облаков» вручён Пелоси за заслуги в продвижении взаимоотношений между США и Тайванем. Орден является государственной наградой Тайваня, он был учреждён 12 февраля 1941 года и имеет девять степеней. Орден вручается за заслуги в национальном развитии и развитии общества. Иностранные граждане могут быть награждены орденом за выдающиеся гражданские заслуги.

Благожелательные облака — это образ, в китайской культурной традиции символизирующий доброе предзнаменование.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Китай ввёл санкции в отношении двух тайваньских фондов.

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