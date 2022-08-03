Тайбэй, 3 августа, 2022, 06:45 — ИА Регнум. Спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси вручил почётный орден Благожелательных облаков глава администрации Тайваня Цай Инвэнь. Трансляцию встречи ведёт 3 августа офис главы администрации острова.

ru. wikipedia.org Орден Благожелательных облаков (Order of Propitious Clouds)

Уточняется, что почётный орден Благожелательных облаков вручён Пелоси за заслуги в продвижении взаимоотношений между США и Тайванем. Орден является государственной наградой Тайваня, он был учреждён 12 февраля 1941 года и имеет девять степеней. Орден вручается за заслуги в национальном развитии и развитии общества. Иностранные граждане могут быть награждены орденом за выдающиеся гражданские заслуги.

Благожелательные облака — это образ, в китайской культурной традиции символизирующий доброе предзнаменование.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Китай ввёл санкции в отношении двух тайваньских фондов.