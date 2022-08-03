Пекин, , 06:44 — REGNUM С января 2021 года департаменты общественной безопасности Китая на всех уровнях раскрыли более 8 800 уголовных дел, связанных с сельским хозяйством, сообщает 2 август агентство Синьхуа.

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Целью данного вида преступной деятельности является нанесение ущерба сельскохозяйственным угодьям, использование сельскохозяйственных угодий в несельскохозяйственных целях, а также производство и продажа поддельных или некачественных сельскохозяйственных ресурсов. Считается, что такая деятельность представляет угрозу для производства зерна в стране.

Органы общественной безопасности Китая будут продолжать пресекать подобную преступную деятельность с нулевой терпимостью, чтобы лучше обеспечить продовольственную безопасность, заявил представитель министерство общественной безопасности КНР.