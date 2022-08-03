Хабаровск, 3 августа, 2022, 06:49 — ИА Регнум. Стирание с карты обоих суррогатных образований Тайваня и Украины было бы очистительной историей для стабильности всего мира, считает губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.⠀

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

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«Визит старушки Пелоси на Тайвань заставляет освежить в памяти историю этого острова. На Тайване американцами поставлен уникальный эксперимент: это псевдогосударственное образование носит название Китайская Республика и имеет территориальные споры с практически всей Азией. Тайваньцы претендуют на земли Бутана, Пакистана, Индии, Таджикистана и других стран. От Монголии тайваньцы недавно отвязались, признали её, признали древнюю Монголию. ⠀

К России у этого зловредного острова тоже видите ли территориальные претензии. Ничего не напоминает? У древних укров тоже ко всем претензии. Стирание с карты обоих суррогатных образований Тайваня и Украины было бы очистительной историей для стабильности всего мира.⠀

Тайвань должен вернуться в родную гавань, в Китайскую Народную Республику. Украина должна прекратить своё существование как недоразумение и вернуться в состав России. Так говорил Жириновский, я записал», — выразил мнение Дегтярев в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приехала в парламент Тайваня.