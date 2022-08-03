Тюмень, , 06:41 — REGNUM В Тюмени оштрафован 70-летний председатель местной мусульманской религиозной организации за распространение экстремистских материалов. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы по Тюменской области.

Оглашение приговора Экстремизм.рф

Установлено, что 21 марта 2022 года Галимзян Б. распространил неопределенному кругу лиц книги, внесённые в федеральный список экстремистских материалов.

В судебное заседание стороны не явились. Вину Галимзян не признал. Ранее он пояснял, что изъятые книги с экстремистским содержанием ранее были перенесены из библиотеки в подвал мечети, где проходили молитвы прихожан. Затем эти книги перенесли в хозяйственную постройку, в которой в настоящее время проживает имам мечети. Там изъятые книги хранились вместе с другими обучающими материалами.

С учётом всех обстоятельств дела, суд назначил Галимзяну Б. по статье 20.29 КоАП РФ («Производство и распространение экстремистских материалов») наказание в виде административного штрафа в размере 4000 рублей с конфискацией экстремистских книг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, другой житель Тюмени осуждён за подачу заявки об участии в «Бессмертном полку» с фотографией Адольфа Гитлера.

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