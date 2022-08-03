Екатеринбург, 3 августа, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Жителям Свердловской области рекомендовано надевать маски при посещении людных мест, общественного транспорта и медицинских учреждений. Об этом сообщили журналистам в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Причиной стал рост заболеваемости COVID-19, вызванный распространением новых подвариантов штамма «омикрон». Населению предлагают внимательно отнестись ко всем рекомендуемым мерам защиты. Хотя новое заболевание зачастую протекает в форме ОРВИ, для уязвимых категорий граждан и оно может представлять существенную угрозу.

При любых признаках ОРВИ уральцам советуют оставаться дома и вовремя обращаться за помощью к медикам. Как сообщало ИА REGNUM, в России отмечен рост числа случаев заражения коронавирусом.