Петропавловск-Камчатский, , 06:37 — REGNUM На Камчатке началась вторая волна приёма детей в школы. В первую — с 1 апреля до 30 июня — от родителей будущих первоклассников поступило более 3,5 тыс. заявлений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Школа Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

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Всего в крае 1 сентября будет открыт 201 первый класс, из них 94 — в Петропавловске-Камчатском. В столице Камчатки школы набрали уже более 2 тыс. первоклашек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне полным ходом идет подготовка к началу нового учебного года. К 1 сентября будут открыты 26 новых школ. Всего детям республики будут давать знания в 511 школах, из которых 137 будут функционировать в одну смену.