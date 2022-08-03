Оренбург, 3 августа, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Глава минздрава Оренбургской области Татьяна Савинова соболезнует близким и коллегам врача, убитого 2 августа в подъезде многоквартирного дома. «У нас — медиков — большая трагедия. Всё медицинское сообщество региона глубоко скорбит», — сказала чиновница.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Савинова добавила, что медики оказывают следствию необходимое содействие. Семье погибшей власти обещают помочь.

Как сообщало ИА REGNUM, 25-летняя женщина была убита, когда шла к пациенту.