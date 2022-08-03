Якутск, , 06:29 — REGNUM В соцсетях Якутии появилось видео, на котором вода хлещет через стену в помещении кардиоцентра в столице республики. Авария произошла в приёмном отделении на первом этаже, сообщил телеграм-канал правительства республики.

Потоп Фото: Нэлли Вавилина/vk.com/n.vavilina

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«Вчера на первом этаже в приемном отделении произошла небольшая протечка из-за того, что отлетела резина от ливневой разгрузочной трубы», — пояснили в ведомстве.

Там подчеркнули, что проблему устранили за полчаса и после этого кардиоцентр возобновил работу в штатном режиме.

В соцсетях якутяне удивляются, что аварию назвали небольшой протечкой, и напомнили, что здание кардиоцентра новое, было введено в эксплуатацию совсем недавно.

Как сообщало ИА REGNUM, кардиоцентр открыли 30 апреля 2022 года. На его строительство было потрачено более 5 млрд рублей.