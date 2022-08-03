Пекин, 3 августа, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Строительство завода по производству литий-ионных аккумуляторов может отложить из-за визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань китайская компания Contemporary Amperex Technology (CATL). Об этом 2 августа сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Компания CATL планирует разместить свой новый завод по производству аккумуляторов для электромобилей Tesla и Ford в США или Мексике. В проект предполагалось инвестировать около $5 млрд и компания намеревалась в ближайшее время определиться с местоположением завода.

Обострение отношений между Пекином и Вашингтоном из-за визита Пелоси на Тайвань вынудило компанию CATL принять решение отложить запуск проекта как минимум до осени.

Головной офис компании CATL расположен в городе Ниндэ в провинции Фуцзянь на востоке Китая. Компания является одним из мировых лидеров по производству литий-ионных аккумуляторов. CATL управляет десятью предприятиями, в 2021 году чистая выручка компании составила около $2,5 млрд, что на 185% больше, чем в 2020 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что спикер палаты представителей Конгресса США Пелоси предложила развивать связи между законодателями из Соединенных Штатов и Тайваня.