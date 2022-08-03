Шанхай, Китай, , 06:08 — REGNUM Управление гражданской авиации Китая решило на четыре недели приостановить выполнение авиарейсов «Аэрофлота» SU-208 из Москвы в Шанхай из-за заболевшего коронавирусной инфекцией на борту самолета. Об этом сообщает портал «Шангуань».

Шанхай

Обычно рейс выполнялся еженедельно по субботам. Тем не менее китайские власти решили с 8 августа приостановить его выполнение из-за одного 16 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выявленных среди пассажиров.

В Шанхае действуют правила, согласно которым при выявлении 3-4 заболевших пассажиров загрузку воздушных судов на рейсе снижают до 50%. В случае выявления от пяти до девяти заболевших рейсы приостанавливаются на две недели. При выявлении десяти и выше заболевших — на четыре недели.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня в китайском Шанхае возобновили работу общепитов из-за снижения заболеваемости COVID-19 в городе. Ресторанам и кафе разрешили обслуживать клиентов на 50-70% от общей вместимости заведения.