Москва, 3 августа, 2022, 06:00 — ИА Регнум. В среду, 3 августа, в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха +27… +29 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жара в Москве

В ночь на 4 августа в Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +15… +17 °C.

Ветер восточный 5−10 м/с, ночью — северо-восточный 4−9 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +25… +30 °C днём. Ночью — +12… +17 °C.

В четверг, 4 августа, днём в столице ожидается +29… +31 °C, по области +27… +32 °C, переменная облачность, без осадков. Ночью в регионе ожидается +12… +17 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, температура воздуха в Москве 5 и 6 августа достигнет своего пика, после чего в столицу России придут грозовые дожди и жара начнёт спадать.