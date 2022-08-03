Мехико, , 05:47 — REGNUM Мексиканское правительство примет новые меры для борьбы с ростом инфляции в стране, заявил глава минфина Мексики Роджелио Рамирес де ла О в ходе пресс-конференции.

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В частности, власти планируют не повышать стоимость электроэнергии в стране. Также ожидается, что Мексика будет закупать за границей больше товаров первой необходимости и ограничит экспорт кукурузы для пополнения собственных резервов.

В мексиканском минфине отметили, что без этих мер инфляция в стране достигла бы 10,7%. В настоящее время показатель инфляции в Мексике составляет 8,16%. Власти опасаются, что дальнейший рост инфляции приведет к снижению потребления в домохозяйствах и ухудшит положение в экономике. При этом отмечается, что сейчас в Мексике благодаря мерам правительства ситуация с ценами на продукты базовой потребительской корзины стабилизировалась.