Красноярск, 3 августа, 2022, 05:41 — ИА Регнум. В Красноярске расчёты МЧС потушили пожар на текстильном предприятии, охвативший порядка одной тысячи квадратных метров в административно-производственном здании в Свердловском районе. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Цитата из видео МЧС России Пожар в Красноярске

Сообщение о пожаре в Свердловском районе поступило в дежурную часть в 14:43 по местному времени (10:43 мск) 2 августа. Прибывшие на место пожарные расчёты обнаружили, что в здании загорелась текстильная продукция. Ещё до прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек.

В 19:10 огонь был локализован.

пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю «В 03:52 по местному времени 3 августа пожар ликвидирован на площади 1000 кв. метров».

В тушении пожара приняли участие 87 человек, было задействовано 33 единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске спасатели ликвидируют крупный пожар, вспыхнувший на текстильном производстве.