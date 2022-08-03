Якутск, , 05:48 — REGNUM Жители Якутска возмущены тем, что город превратился в неудачный вариант Венеции после дождя. Людям пришлось ходить по улицам города по голень в воде, мочить одежду и обувь. В соцсетях опубликованы многочисленные видео, на которых горожане идут по глубоким лужам.

Затопленные улицы города Александр Полегенько © ИА REGNUM

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«Счастливого плавания, жители Якутска», — иронизируют пользователи соцсетей.

Автомобили и автобусы были вынуждены «плавать» по дорогам. Некоторые улицы просто затоплены и похожи на реки.

«Дома красивые, а водостоки сделать не могут», — возмущены горожане.

Как сообщало ИА REGNUM, зато благодаря дождям в Якутии улучшилась ситуация с лесными пожарами. За сутки удалось потушить 20 возгораний.