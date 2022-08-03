Петропавловск-Камчатский, 3 августа, 2022, 05:37 — ИА Регнум. На Камчатку 3 августа прибыла делегация Ассоциации Российско-Китайского Делового Совета. В её составе представители одной из крупнейших строительных китайских компаний «Гэчжоуба Русс», компании по производству автомобилей «Джили Моторс», туристической фирмы «China Travel», крупной компании в сфере производства электроники «Хуасюнь Групп. Ру» и одного из лидеров в области цифровых решений «H3C Technologies», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

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«Камчатка является точкой притяжения и для туристов из КНР. До пандемии коронавируса мы видели очень динамичный рост, и мы бы конечно хотели, чтобы по окончании пандемии при оснащении нашей системы здравоохранения необходимыми мерами профилактики противодействия мы бы вернулись к активному наращиванию потока туристов из КНР», — сказал на встрече губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Инвесторам из Китая предложили включиться в развитие транспортной и туристической инфраструктур на Камчатке, а также представили уникальные возможности Северного морского пути.

«Мы все сегодня стоим перед новыми вызовами и задачами для Российской Федерации. Для нашей экономики — это вопрос поиска новых партнеров в связи с необходимостью поставки нового оборудования, запасных частей, обслуживанием техники, налаживанием новых направления сбыта. Я убежден, что это время новых возможностей. Хочу уверить, что мы создадим все возможности, чтобы сегодняшняя встреча и тот интерес, который вы проявляете, привел к конкретным реализованным проектам двустороннего сотрудничества», — отметил Солодов.

Бизнесмены из Китая познакомятся на Камчатке с инвестиционными проектами в сфере туризма, строительства, судостроения, рыбной промышленности и сельского хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке развивается транспортный хаб мирового уровня, который станет восточными воротами стратегического транспортного коридора Северного морского пути, об этом на выездной сессии Восточного экономического форума в Петропавловске-Камчатском заявил губернатор края Владимир Солодов.