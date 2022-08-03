Новосибирск, 3 августа, 2022, 05:36 — ИА Регнум. В Новосибирской области арестовали 38-летнюю женщину, которая нанесла 15-летней девочке 14 ударов шилом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Vnovgorod.sledcom.ru Следователь СКР

«Возбуждено уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений 15-летней несовершеннолетней, проживающей в селе Кульча Куйбышевского района, по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия», — уточнили в ведомстве.

Установлено, что около 2:00 (время местное) 29 июля нетрезвая женщина во время ссоры принесённым с собой шилом 14 раз ударила подростка в область грудной клетки слева. Потерпевшую доставили в отделение травматологии.

Расследование дела продолжается.