Стокгольм, , 05:32 — REGNUM Около 2,92 пользователей с всего мира следили на сайте сервиса Flightradar за полётом спецборта спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сказано 3 августа в опубликованном на сайте сервиса сообщении.

КНР и Тайвань Nat

Уточняется, что только за посадкой самолёта в аэропорту Тайбэя наблюдали около 708 тыс. человек. Обе цифры стали абсолютными рекордами за всю историю интернет-сервиса Flightradar.

Boeing C-40C с позывным SPAR19 вылетел 2 августа из аэропорта в Куала-Лумпуре. Полёт спецборта длился около семи часов, а в 17:44 мск самолёт с Пелоси и сопровождающими ё лицами на борту приземлился в аэропорту Суншань. Визит Пелоси на Тайвань стал первым за последние 25 лет прибытием политика настолько высокого ранга.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предложила развивать связи между законодателями из Соединенных Штатов и Тайваня.

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