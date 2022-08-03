Пекин, , 05:16 — REGNUM Власти Китая на фоне визита на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси ввели санкции против двух островных фондов за поддержку сепаратистской деятельности. Об этом 3 августа заявил официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам китайского чиновника, санкции вводятся в отношении Тайваньского демократического фонда и Международного фонда сотрудничества и развития.

Ма Сяогуан «Эти организации связаны с сепаратистскими элементами на Тайване… они очерняли облик нашей страны и пытались повлиять на международное сообщество для нарушения принципа «одного Китая».

Как сообщало ИА REGNUM, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приехала в парламент Тайваня, где проведёт встречу с заместителем спикера тайваньского законодательного органа Цаем Цичаном и переговоры с представителями различных партий.

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