Якутск, , 05:18 — REGNUM Двадцать возгораний в лесах Якутии потушили за сутки. Общее количество очагов на природных территориях республики снизилось до 86, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в оперативном штабе региона.

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Обнаружен один пожар в Усть-Алданском районе, семь — локализованы. Общая площадь действующих возгорания составляет более 226 тыс. га. Причиной снижения количества лесных пожаров первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников назвал результат работы лесопожарных структур и дожди.

«Мы надеемся в течении двух-трёх дней количество лесных пожаров сократить», — подчеркнул он.

Вместе с тем вице-премьер отметил необходимость увеличить количество человек, задействованных на тушении пожаров в Верхневилюйском и Нюрбинском районах. Силы туда перекинут по мере завершения тушения возгораний, на которых пока задействованы люди. Всего с огнём в Якутии борются 1 146 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа усугубилась ситуация с природными возгораниями в Среднеколымском районе Якутии. Огонь подошёл к населённым пунктам Налимск, Хатынгнах, Аргахтах и Ойусардах.