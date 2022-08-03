Тайбэй, , 05:15 — REGNUM Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предложила развивать связи между законодателями из Соединенных Штатов и Тайваня. Об этом она заявила в ходе беседы с вице-спикером тайваньского парламента Цай Цичаном.

Нэнси Пелоси Gage Skidmore

По ее словам, эти связи необходимы для решения вопросов безопасности, экономики и других сфер на взаимовыгодных условиях. В свою очередь, Цай Цичан поблагодарил ее за визит на остров на фоне обострения отношений с Китаем. После этого беседа продолжилась в закрытом режиме. Других деталей переговоров не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в парламент Тайваня. Там она планировала провести встречи с вице-спикером законодательного органа, а также с представителями политических партий острова.

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