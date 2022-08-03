Тайбэй, 3 августа, 2022, 05:15 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предложила развивать связи между законодателями из Соединенных Штатов и Тайваня. Об этом она заявила в ходе беседы с вице-спикером тайваньского парламента Цай Цичаном.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

По её словам, эти связи необходимы для решения вопросов безопасности, экономики и других сфер на взаимовыгодных условиях. В свою очередь, Цай Цичан поблагодарил её за визит на остров на фоне обострения отношений с Китаем. После этого беседа продолжилась в закрытом режиме. Других деталей переговоров не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в парламент Тайваня. Там она планировала провести встречи с вице-спикером законодательного органа, а также с представителями политических партий острова.