Пекин, 3 августа, 2022, 05:07 — ИА Регнум. Импорт двух видов рыбной продукции и цитрусовых с Тайваня приостановил Китай. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба таможни КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Решение было принято на фоне визита на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Подробности о приостановке импорта не приводятся.

Кроме того, власти Китая ввели санкции в отношении двух фондов на Тайване за клевету на КНР и поддержку сепаратистов. Как уточняется, фонды «очерняли облик страны» и делали попытки повлиять на международное сообщество для нарушения принципа «одного Китая».

Речь идёт о Тайваньском демократическом фонде и Международном фонде сотрудничества и развития.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приостановке Китаем экспорта песка на Тайвань.