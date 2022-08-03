Якутск, , 05:05 — REGNUM 128 случаев (днём ранее — 119) COVID-19 обнаружили за сутки в Якутии. В том числе десять пациентов нуждались в госпитализации, сообщил 3 августа телеграм-канал заместителя председателя правительства региона Ольги Балабкиной.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего лечение в стационарах проходят 7,8% пациентов с коронавирусом, остальные получают медицинскую помощь амбулаторно.

Большинство заболевших — жители Якутска (57,8%). Осложнения от вируса получают только те, кто не ставил прививку.

Выздоровели за сутки 98 якутян.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной роста уровня заболеваемости в Якутии стала циркуляция штаммов коронавируса «омикрон» ВА4 и ВА5, заявила 2 августа начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по республике Любовь Будацыренова.