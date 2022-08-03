Абуджа, , 04:54 — REGNUM Не менее 16 человек погибли в Нигерии в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком, сообщает пресс-служба нигерийского федерального управления по безопасности дорожного движения.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что авария произошла в штате Лагос в районе Эпе. Там автобус с пассажирами врезался в грузовик, после чего оба транспортных средства загорелись. В результате ДТП погибли 16 человек, еще пятеро пострадали. Всех пострадавших доставили в больницу. Отмечается, что еще два человека остались невредимыми после дорожной аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа на юге Египта микроавтобус столкнулся с грузовиком. В результате столкновения погибли 17 человек, еще четверо получили различные травмы. По предварительной версии, водитель автобуса пытался совершить обгон, однако на встречной полосе он столкнулся с грузовым автомобилем.

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