Посёлок городского типа Архара, Амурская область, 3 августа, 2022, 04:55 — ИА Регнум. Гроза, прошедшая в посёлке Архара Амурской области 2 августа, стала причиной отключения электроснабжения и повреждения крыши трёх жилых зданий. Кровлю частично сорвало на многоквартирных домах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пресс-служба управления МЧС по Татарии Сорванная кровля

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Над населённым пунктом проходил грозовой фронт. Причиной повреждений конструкций и линий электросетей стали порывы ветра до 20 м/с.

«Погибших и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, административная комиссия проводит обследование населённого пункта», — отметили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске 2 августа ливень затопил дороги и стал причиной отключения электроснабжения на нескольких подстанциях. Один из перекрёстков перегородило упавшее дерево, а с дорог были вынуждены откачивать воду.