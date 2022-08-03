Тайбэй, , 04:50 — REGNUM Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приехала в парламент Тайваня, передает телеканал TTV.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, там она проведет встречу с заместителем спикера тайваньского законодательного органа Цаем Цичаном. Также ожидаются ее переговоры с представителями различных партий на острове. При этом к приезду Пелоси у здания парламента постелили красную ковровую дорожку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Washington Post рассказала, что Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси намерена встретиться с руководством тайваньской корпорации TSMC, являющейся крупнейшим в мире производителем микросхем. Предполагается, что будут обсуждаться совместные проекты на территории США и создание заводов.

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