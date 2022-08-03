Тайбэй, 3 августа, 2022, 04:50 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приехала в парламент Тайваня, передает телеканал TTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

По его данным, там она проведет встречу с заместителем спикера тайваньского законодательного органа Цаем Цичаном. Также ожидаются ее переговоры с представителями различных партий на острове. При этом к приезду Пелоси у здания парламента постелили красную ковровую дорожку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Washington Post рассказала, что спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси намерена встретиться с руководством тайваньской корпорации TSMC, являющейся крупнейшим в мире производителем микросхем. Предполагается, что будут обсуждаться совместные проекты на территории США и создание заводов.