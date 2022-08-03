Северо-Курильск, Сахалинская область, 3 августа, 2022, 04:49 — ИА Регнум. Пепловый выброс высотой почти три километра зафиксировали специалисты на вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

(сс) amanderson2 Вид на вулкан Эбеко

Высота пеплового столба составила 2 800 метров, шлейф распространился в северо-восточном направлении. Уточняется, что в соседнем с вулканом городе Северо-Курильске пеплопада не наблюдалось, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности вулкан не представляет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что предыдущий пепловый выброс наблюдался на вулкане Эбеко 28 июля. Регулярные выбросы на Эбеко начались с октября 2016 года, они являются нормальной деятельностью для вулкана.