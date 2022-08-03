Гавана, 3 августа 2022, 04:32 — REGNUM Венесуэла, Куба и Никарагуа присоединились к странам, осудившим провокационный визит на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, угрожающий суверенитету и территориальной целостности Китая. Об этом говорится в распространённых 2 августа заявлениях внешнеполитические ведомства этих стран.
В заявлении МИД Кубы подчёркивается, что такие провокационные действия являются прямым результатом «агрессивной политики и военного присутствия США и их союзников в Тайваньском проливе» и заведомо создают в регионе «дополнительные опасности».
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В аналогичной тональности выдержаны заявления Венесуэлы и Никарагуа, в которых действия высокопоставленной американской чиновницы также называются провокацией США и высказывается солидарность с позицией китайского народа и правительства по вопросу Тайваня.
Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия полностью разделяет озабоченность Китая в отношении деструктивных действий Вашингтона, направленных на вмешательство в его внутренние дела.
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