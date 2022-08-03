Гавана, , 04:32 — REGNUM Венесуэла, Куба и Никарагуа присоединились к странам, осудившим провокационный визит на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, угрожающий суверенитету и территориальной целостности Китая. Об этом говорится в распространённых 2 августа заявлениях внешнеполитические ведомства этих стран.

Американский империализм — это война, рабство, расизм! В. Б. Корецкий, Ю. Кершин. СССР. 1968

МИД Кубы «Куба выражает решительное неприятие действий, направленных на нанесение ущерба территориальной целостности и суверенитету Китайской Народной Республики, осуждает вмешательство в её внутренние дела и подчёркивает свою обеспокоенность ростом напряжённости и обострением ситуации вокруг Тайваня».

В заявлении МИД Кубы подчёркивается, что такие провокационные действия являются прямым результатом «агрессивной политики и военного присутствия США и их союзников в Тайваньском проливе» и заведомо создают в регионе «дополнительные опасности».

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В аналогичной тональности выдержаны заявления Венесуэлы и Никарагуа, в которых действия высокопоставленной американской чиновницы также называются провокацией США и высказывается солидарность с позицией китайского народа и правительства по вопросу Тайваня.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия полностью разделяет озабоченность Китая в отношении деструктивных действий Вашингтона, направленных на вмешательство в его внутренние дела.

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